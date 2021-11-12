Си Цзиньпин стал вторым после Мао Цзэдуна кормчим Китая

Председателя КНР Си Цзиньпина отныне в Китае будут именовать "кормчим китайского возрождения".

Об этом заявил представитель Компартии Китая брифинга в пятницу, передает Интерфакс.

До этого момента подобного титула удостаивался лишь основатель КНР Мао Цзэдун - его в Китае называют "Великим кормчим".

Накануне Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял "историческую резолюцию", в которой подчеркиваются достижения партии за минувший век, в том числе при лидерстве Си Цзиньпина. В документе содержится призыв продолжать поддерживать политику нынешнего председателя КНР. Это, как отмечают СМИ, способствовало укреплению полномочий китайского лидера.

Как отмечает пресса, лишь третий раз в истории в Китае приняли подобный документ о достижениях КПК. До этого одобряли резолюцию Мао Цзэдуна в 1945 году и Дэн Сяопина в 1981 году. Таким образом, шаг по принятию этого документа нацелен на то, чтобы приравнять достижения нынешнего председателя КНР к двум вышеупомянутым бывшим китайским лидерам.

В тексте резолюции содержится призыв "ко всей партии, всей армии и народам всех этнических групп теснее объединиться вокруг Центрального комитета партии и полностью осуществить переход к новой эпохе социализма с китайской спецификой под руководством Си Цзиньпина". СМИ подчеркивают, что принятие доктрины Си Цизньпина означает, что он приобрел популярность, позволяющую ему пойти на третий срок в должности председателя КНР, который продлится до 2027 года. Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с марта 2013 года.