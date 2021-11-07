Полиция задержала более 20 человек на масштабной акции экоактивистов в Глазго

Британская полиция произвела 21 задержание во время масштабной протестной акции в Глазго, посвященной 26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (COP26), проходящей в Шотландии.

В правоохранительных органах не дают оценок по количеству участников субботней акции, при этом организаторы заявляют, что в центре города собралось около 100 тыс. лиц, передает УНН.

По словам заместителя начальника полиции Глазго Гэри Ричи, демонстранты вели себя мирно, однако правоохранителям пришлось задержать участников движения Scientist Rebellion (“восстание ученых”), которые утром в субботу перекрыли движение по мосту Георга V в центре города, приковав себя к металлическим ограждениям. Впоследствии их отпустили под залог. Сотрудники полиции также отделили от остальных участников марша группу активистов, которые начали использовать пиротехнику, однако их не задержали.

“Сегодня в Глазго прошли общественные протесты, которые по своим масштабам превосходили все, с чем до этого сталкивались большинство из нас — как сотрудников полиции, так и тех, кто не имеет отношение к ее работе. Будучи одним из ключевых событий, связанных с проведением COP26, Климатический марш собрал тысячи людей, съехавшихся со всей Шотландии, из разных уголков Соединенного Королевства и всего мира”, — сказал Ричи.

Митингующие призывали к активным действиям делегатов конференции и лидеров почти 200 стран, которые принимают в ней участие. 18-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая должна была обратиться к присутствующим в центре города, отменила свое выступление, чтобы внимание СМИ было обращено на тех, кто выступает из тех стран, где экологические проблемы стоят наиболее остро.

На своей странице в Twitter Тунберг написала, что мировые лидеры не способны вести за собой людей, тогда как в назначен на субботу Глобальный день климатического действия более чем в 100 странах прошли акции протеста с участием сотен тысяч людей.

“Вот как выглядит лидерство”, — подчеркнула Тунберг, разместив фотографию толпы, что заполнил улицу в Глазго. Помимо крупнейшего города Шотландии, климатические активисты в Великобритании митинговали в субботу в центре Лондона, в Бристоле, Белфасте, Манчестере и десятках других городов.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны Конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату.

Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.