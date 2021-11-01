Страны G20 обещают всеобщий доступ к вакцинам от коронавируса

Лидеры стран G20 обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и неравномерное распределение вакцин в мире.

В итоговом коммюнике участники встречи пообещали обеспечить "своевременный, справедливый и всеобщий доступ" к вакцинам. Таким образом они хотят содействовать достижению цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привить не менее 40 процентов населения от коронавируса во всех странах к концу 2021 года и 70 процентов к середине 2022-го.

На данный момент в богатых странах уже вакцинировано около 70 процентов населения, тогда как в бедных странах доля привитых составляет лишь три процента. "Мы будем предпринимать меры для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и для устранения ограничений в области финансирования", - отмечается в документе.

Кроме того, страны G20 намерены сотрудничать с целью взаимного признания вакцин, которые ВОЗ считает эффективными. "Мы расширим наши усилия, чтобы обеспечить прозрачность, оперативность и предсказуемость поставок и использования вакцин там, где они требуются", - говорится в коммюнике.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами саммита. "Я приветствую повторное выражение G20 приверженности решениям на глобальном уровне, но покидаю Рим с неоправдавшимися - однако не похороненными - надеждами", - написал генсек ООН в Twitter.

Саммит стран G20 проходил в Риме в течение 30 и 31 октября. В воскресенье вечером многие участники встречи прямо из Рима отправились на конференцию ООН по изменению климата (COP26, КС-26), открывшуюся 31 октября в шотландском Глазго.