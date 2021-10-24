Генсек ООН оценил расходы на вакцинацию в $8 млрд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в Берлине на конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021, призвал страны G20 помочь с выделением денег на справедливое распределение вакцин от коронавируса во всем мире.

Генсек ООН рассказал, что ранее в октябре присоединился к гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейесусу, чтобы запустить глобальную стратегию вакцинации. «Надежный и просчитанный по стоимости план по доставке вакцин 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% к середине 2022 года», — добавил он.

По словам Гутерреша, для воплощения этой стратегии ВОЗ и ООН нуждаются во вложениях в размере $8 млрд. «Мы призываем G20 помочь нам с этим», — сказал он, передает РБК.

Гутерреш и Гебрейесус представили стратегию глобальной вакцинации населения против COVID-19 7 октября. Для этой программы требуется 11 млрд доз вакцин от коронавируса. По словам генсека ООН, к октябрю в мире произвели только 6,3 млрд доз препарата, при этом более половины населения не получило ни одной дозы вакцины. В странах Африки, заявлял Гутерреш, полностью вакцинированы менее 5% жителей.

«Отсутствие справедливого распределения вакцин — это не только вопрос аморальности, но и вопрос глупости», — сказал тогда Гутерреш.

ВОЗ выступает за равномерное распределение вакцины от коронавируса, указывая на то, что значительные объемы препарата концентрируются в развитых странах, а до бедных государств доходят ничтожные количества. В декабре 2020 года Reuters со ссылкой на внутренние документы организации сообщил, что срыв программы COVAX, по которой препараты предоставляются беднейшим странам, может привести к тому, что в беднейших странах программа вакцинации не будет выполнена до 2024 года.

В апреле Гебрейесус указывал на то, что на долю стран с низкими доходами приходится 0,3% от всех прививок против коронавируса, сделанных в мире. Через несколько месяцев он заявил о «шокирующей диспропорции», которая все еще наблюдается в распределении вакцин между странами.