Латвия вводит локдаун

Власти Латвии приняли решение о введении локдауна с 21 октября до 15 ноября в связи резким ростом заболеваемости COVID-19 сообщает Delfi.

В указанный период будут закрыты все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости; с 20:00 до 5:00 - комендантский час; после осенних каникул удаленная учеба еще на одну неделю; после 1 ноября 1-3 классы будут учиться в школе, остальные останутся на удаленном обучении еще две недели.

Продолжат работу учебные заведения для детей дошкольного возраста, чьи родители должны ходить на работу.

Во время локдауна также будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Латвия число зафиксированных в Латвии случаев заболеваемости COVID-19 выросло на 48,8%.