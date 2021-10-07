США ударят по нефти распродажей стратегического резерва

США рассматривают возможность дополнительных продаж нефти из стратегического резерва, чтобы остановить рост цен на топливо, которое обходится потребителям рекордно дорого за последние 7 лет.

Вашингтон обдумывает «все возможности для того, чтобы успокоить нефтяной рынок», заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на саммите Energy Transition Strategies в среду, пишет finanz.ru.

Один из инструментов - это запрет на экспорт нефти, другой - продажа стратегических баррелей, сообщила она.

Начало реализации гигантских государственных запасов, которые Штаты копили с 1970х, положила еще администрация Барака Обамы.

Из резерва, который достигал почти 700 млн баррелей, в 2017 году было изъято 31,3 млн баррелей, в 2018-м - 14,6 млн баррелей, в 2019-м - 14,2 млн.

В марте 2020-го Минэнерго США реализовало 12 млн баррелей, а в августе 2021-го объявило крупнейшую разовую распродажу за последние 30 лет: на торги было выставлено 20 млн баррелей из четырех государственных хранилищ в Техасе и Луизиане.

На 1 октября в стратегическом резерве США оставалось 617,8 млн баррелей.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся.

Последняя крупная порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.