Nokia представила новый планшет с мощной батареей

Финская компания Nokia Corporation представила новый планшет Nokia T20.
Устройство имеет 26,4-сантиметровый ЖК-дисплей с разрешением в 2000х1200 пикселей, сообщает GSM Arena.
Операционная память планшета, который работает на операционной системе Android 11, составляет 3 или 4Гб, а внутренняя - 32 или 64Гб. Также есть возможность расширить память с помощью карточки microSD.
Nokia T20 имеет мощную батарею в 8200 мегаампер в час. Продолжительность работы аппарата составляет около 15 часов без подзарядки.
Планшет также оснащен стереодинамиками, двумя микрофонами и 3,5-мм разъемом для наушников. На передней панели имеется 5-мегапиксельная камера, а на обратной - 8-мегапиксельная. Фронтальная камера была оптимизирована для видеозвонков и может разблокировать устройство благодаря распознаванию лица пользователя.
Стоимость одной базовой модели 200 евро.