Два гонконгских агентства недвижимости подали иск против компании Evergrande

Гонконгские агентства недвижимости Centaline и Midland Holdings подали иск против шэньчжэньской компании-девелопера Evergrande для компенсации просроченных комиссионных выплат.

Компания Centaline подала иск на сумму 3,1 млн гонконгских долларов (около $400 тыс.), а Midland Holdings - 43 млн гонконгских долларов (около $5,5 млн).

Кроме того, руководство Centaline утверждает, что компания подала еще один иск на «сотни миллионов юаней» против Evergrande в суд города Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая, сообщает ТАСС.

14 сентября Evergrande Group сообщила на Гонконгской фондовой бирже, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около 145 млн долларов). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому), что негативно отразится на деятельности Evergrande Group. Общий объем ее долговых обязательств превышает 300 млрд долларов, что на фоне нехватки ликвидности может привести к банкротству.