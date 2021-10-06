Google переведет на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей

Google введет обязательную двухфакторную аутентификацию для части своих пользователей.

«К концу 2021 года мы планируем автоматически подключить 150 млн пользователей Google к двухфакторной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн авторов YouTube также начали ее использовать», - говорится в сообщении компании.

При входе в свой аккаунт на каком-либо сервисе Google пользователь должен будет подтвердить, что это он, с помощью другого авторизованного устройства. К примеру, если кто-либо захочет открыть почту Google через компьютер, ему на телефон придет уведомление с просьбой подтвердить авторизацию.

В 2018 году двухфакторную идентификацию включили лишь 10% пользователей, сообщил со ссылкой на данные Google портал The Register.

На этой неделе в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и ряда сервисов Google произошел глобальный сбой. Портал Downdetector назвал его крупнейшим в истории. По данным сервиса, он получил более 10,6 млн сообщений о проблемах по всему миру.

Как сообщили в Facebook, сбой был связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Инженеры компании неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами», пояснили в компании.

В результате сбоя пользователи начали переходить на другие сервисы. Как сообщил основатель Telegram Павел Дуров, за один день в Telegram зарегистрировалось рекордное число «беженцев» — 70 млн человек.