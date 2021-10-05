Последнее обновление: 05.10.2021 14:55

ЕС работает над перекрытием миграционного потока через Беларусь

Европейский Союз проводит консультации с различными государствами, чтобы перекрыть поток нелегальных мигрантов, следующих в ЕС через Беларусь, заявила член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон, выступая в Европарламенте во вторник.

"Мы продемонстрировали единство, решительность и солидарность... Наши постоянные усилия по информированию партнеров по этой теме работают. Мы наблюдаем в последние недели резкое снижение числа нелегальных прибытий в Беларусь", - заявила Йоханссон, которую цитирует "Интерфакс-Запад".

По словам Йоханссон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель занимается вопросом прекращения рейсов в Минск из стран, из которых нелегалы начинают путь в сторону ЕС через Беларусь. В частности, по ее словам, Боррель успешно решает вопрос прекращения подобных перелетов из Ирака.

"И сейчас мы поддерживаем контакты и со странами в Африке (по вопросу прекращения рейсов для нелегалов в Минск), чьих граждан вводит в заблуждение, и которые становятся жертвами политики Лукашенко. Мы должны занимать твердую позицию по отношению к Лукашенко", - добавила она.



<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование