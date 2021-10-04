Чехия проведет расследование данных Pandora Papers об оффшорах премьера

В Чехии проведут расследование на основе данных Pandora Papers в отношении премьера Андрея Бабиша и других граждан, фигурирующих в документах об офшорах.

"Национальный центр по борьбе с организованной преступностью SKPV проведет расследование не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и всех граждан Чехии, которые упоминаются в этом "деле". - говорится в заявлении чешской полиции.

В документах Pandora Papers, обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей, говорится, что в 2009 году Бабиш перевел $22 млн через офшорные компании на приобретение недвижимости на Французской Ривьере, сохраняя при этом свое право собственности на нее в тайне. В отчете не сказано, что операции нарушают закон.

Бабиш отрицал любые правонарушения. Позже он признал, что приобрел 16 объектов недвижимости во Франции почти за 400 млн чешских крон.

Он признал, что эта процедура не подходит для политиков, но в то время он якобы не занимался политикой. "Это была рекомендация агентства недвижимости, они рекомендовали покупать ее через адвоката. В этом нет ничего противозаконного", - сказал Бабиш.

Чешский премьер также утверждает, что на сегодняшний день не владеет недвижимостью во Франции или офшорными компаниями.