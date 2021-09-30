ЕС направит миссию наблюдателей на выборы в Венесуэле

Евросоюз объявил, что направит миссию наблюдателей на выборы в местные органы власти, которые пройдут 21 ноября в Венесуэле.

Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Беспрецедентный электоральный процесс будет иметь место в Венесуэле, где будет конкурировать большинство политических сил, впервые за последние годы, чтобы избрать более 3000 региональных и муниципальных представителей в Венесуэле", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что миссия ЕС "проведет независимый технический анализ всех аспектов выборов" и подготовит предложения по улучшению электорального процесса к следующим выборам. В общей сложности ЕС намерен направить порядка 100 наблюдателей, которые прибудут в Венесуэлу в разное время для наблюдения как за самими выборами, так и за подготовкой к ним.