Последнее обновление: 30.09.2021 06:58

Внеочередной саммит G20 по Афганистану пройдет 12 октября

Внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации в Афганистане пройдет 12 октября, заявил в среду премьер Италии Марио Драги.

"Мы достигли точки, когда нам нужно беспокоиться только о спасении жизней", - сказал Драги, добавив, что международное сообщество не должно допустить превращение Афганистана в убежище для боевиков.

Внеочередная встреча G20 состоится за несколько недель до саммита лидеров, назначенного в Риме на 30-31 октября. Драги сообщил, что Катар, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Организация Объединенных Наций также примут в ней участие, передает Reuters.

Он отметил, что систематическое нарушение прав женщин делает невозможным признание администрации "Талибана", но призвал гарантировать финансовую поддержку гражданскому населению Афганистана.

"Я считаю, что обязанность богатых стран мира - сделать что-то для предотвращения гуманитарной катастрофы", - сказал Драги.



<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование