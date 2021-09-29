Последнее обновление: 29.09.2021 12:11

Европол «накрыл» масштабную наркосеть и изъял 2,6 тонны кокаина

В результате беспрецедентной операции с участием правоохранителей восьми стран раскрыта крупная наркосеть, поставлявшая в Европу кокаин, в причастности к ней подозревают более 60 человек. Об этом сообщает сайт Европола.

Отмечается, что за последний год в рамках оперативной рабочей группы, созданной Испанией, Хорватией, Сербией, Германией, Словенией, Боснией и Герцеговиной, США и Колумбией был осуществлен ряд оперативных мероприятий под координацией Европола.

«Речь шла об очень мобильной криминальной организации, имевшей ячейки в нескольких европейских странах. Ее членами были преимущественно граждане Сербии, Хорватии, Черногории и Словении», - уточняется в сообщении.

Некоторые аресты в рамках операции было проведено несколько месяцев назад, но официально о ней сообщили только сейчас. В общей сложности обвинения в причастности к торговле наркотиками выдвигают 61 человеку.

По данным Европола, у задержанных изъяли 2,6 тонны кокаина, 324 кг каннабиса, 612 тысяч евро наличными, девять элитных автомобилей и пять мотоциклов.



blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование