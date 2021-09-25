США разрешили финоперации с Талибаном для оказания гуманитарной помощи

Администрация США приняла решение сделать исключение из ограничительных мер, действующих против движения "Талибан", и позволить вести с талибами финансовые операции, благодаря которым население Афганистана получит гуманитарную помощь.

Об этом говорится в заявлении Минфина США. Также это решение Вашингтона касается "сети Хаккани", которая считается одной из самых боеспособных в составе "Талибана", и всех структур, которых "Талибан" и "сеть Хаккани" контролируют более чем наполовину, передает Интерфакс.

Согласно документу, финансовые операции с этими структурами могут отныне проводить администрация США, неправительственные организации, ООН, Международный комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Исламский банк развития, другие финансовые институты.

В то же время в документе подчеркивается, что все прочие транзакции с "Талибаном" и "сетью Хаккани" остаются под запретом.

В другом документе Минфина США уточняется, что в контексте транзакций с "Талибаном" и "сетью Хаккани" отныне разрешены операции с экспортом и реэскпортом в Афганистан сельскохозяйственной продукции, медикаментов, компонентов медицинского оборудования. Разрешение касается и лиц в третих странах, кто приобретает подобные товары специально для последующей перепродажи в Афганистан.