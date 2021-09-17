Последнее обновление: 17.09.2021 11:23

Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет

Электрический самолет Spirit of Innovation от компании Rolls-Royce совершил свой первый полет в небе.

Полет длился 15 минут в среду в графстве Уилтшир, что на юге Англии. Отмечается, что первый полет планировался еще более года назад, однако был выполнен только сейчас, сообщает New Atlas.

Spirit of Innovation takes to the skies from Rolls-Royce on Vimeo.

В планах компании на ближайшее будущее совершить полет, во время которого электрическое воздушное судно Spirit of Innovation сможет набрать скорость свыше 480 км в час.

«Первый полет Spirit of Innovation - это большое достижение для команды компании Rolls-Royce. Мы сосредоточены на достижении технологических прорывов, необходимых обществу для декарбонизации транспорта в воздухе, на земле и в море», - заявил гендиректор компании Уоррен Ист.



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