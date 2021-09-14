NASA планирует использовать МКС до 2030 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

Об этом, выступая на саммите The 2021 Humans to Mars, рассказала руководитель пилотируемой программы NASA Кэтрин Лидерс, передает УНН.

“МКС — это важный проект для нас, мы продолжаем использовать станцию и надеемся продолжать это делать до 2030 года”, — сказала она. По словам Лидерс, управление работает над продлением срока ее эксплуатации, чтобы разрабатывать системы, способные помочь людям высадиться на Луне.