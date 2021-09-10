Последнее обновление: 10.09.2021 11:08

Байден продлил в США режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы терактов

Джо Байден продлил на год действие в США чрезвычайной ситуации национального масштаба, введенной после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в официальном письме президента Соединенных Штатов спикеру Палаты представителей и председателю Сената.

«Террористическая угроза, которая привела к объявлению 14 сентября 2001 года чрезвычайной ситуации в стране, продолжается. По этой причине я решил, что после 14 сентября 2021 года необходимо продлить действие чрезвычайной ситуации национального масштаба в отношении террористической угрозы», - сообщил Байден.

Напомним, согласно американскому законодательству, чрезвычайные ситуации национального масштаба объявляются указом президента на один год.

Они теряют силу автоматически, если в течение 90 дней не будут продлены новым распоряжением главы государства.

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