Франция предоставила гражданство 12 тысячам человек, помогавшим бороться с COVID-19

Власти Франции приняли решение предоставить гражданство более чем 12 тысячам человек, которые работали на передовой линии борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

По словам министра по делам гражданства Марлен Шьяппы, среди получивших французское гражданство - медицинские работники, охранники, уборщицы, а также те, кто ухаживал за детьми медиков, пока те занимались больными COVID-19.

Она добавила, что из 16 381 поданного заявления на гражданство принято 12 012.

В сентябре 2020 года МВД Франции предложило тем, кто «активно включился» в борьбу против COVID-19, подать заявку на скорую натурализацию.

Кроме сокращения срока рассмотрения заявления на получение гражданства (который обычно занимает до двух лет), власти уменьшили необходимый срок проживания во Франции - с пяти до двух лет.