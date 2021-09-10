Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения

Дания с пятницы отменила все ограничения по коронавирусу, став первой страной ЕС, которая полностью вернулась к повседневной допандемийной жизни.

"Вакцины и большие усилия всех граждан Дании за столь длительный период являются основой того, чем мы сильны", - сказал министр здравоохранения Магнус Хенике.

Датские органы здравоохранения одобрили этот шаг в конце августа, заявив, что вирус "больше не является критической угрозой для общества" из-за высокого уровня вакцинации и низкой заболеваемости в тяжелой форме и смертей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В стране больше не потребуется показывать ковидний сертификат, чтобы входить в рестораны, спортивные центры или ночные клубы, а детей больше не будут автоматически отправлять домой в случае тесного контакта с подтвержденным случаем COVID-19. Только зараженные должны идти на карантин.

Работники могут вернуться в офисы для работы в обычном режиме, а школы открыты.

Этот шаг является последним в отношении страны по смягчению пандемических мероприятий, включая отмену требования маски для общественного транспорта 13 августа. Другие скандинавские страны, такие как Швеция, собираются отменить свои ограничения в конце сентября, воспользовавшись улучшением эпидемиологического прогноза.

Однако изменения не повлияют на правила въезда в Данию, которые регулируются отдельным межпартийным соглашением, срок действия которого истекает в октябре, сообщил представитель Минздрава.

В Дании более 80% всех людей старше 12 лет прошли полную вакцинацию от коронавируса.

С начала пандемии в стране обнаружили более 340 000 случаев заражения COVID-19, около 2500 человек умерли.