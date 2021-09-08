Последнее обновление: 08.09.2021 11:57

В Греции будут штрафовать за фальшивые сертификаты вакцинации и COVID-тесты

В Греции врачей и других медицинских работников будут штрафовать за выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации или фейковых COVID-тестов. Об этом сообщает Ekathimerini.

Врачи и другие медицинские работники, признанные виновными в выдаче ложных сертификатов о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, будут оштрафованы на 5 000 евро за каждый случай мошенничества, а, согласно поправке, утвержденной министерством здравоохранения Греции.

Штрафные санкции также будут применять к лицам, которых поймали на использовании ложных сертификатов для того, чтобы сохранить работу, получить доступ к местам досуга или пользоваться другими льготами, предназначенными для привитых против COVID-19.

Решение правительства также предусматривает обязательную вакцинацию для педагогических коллективов и студентов медицинских школ университетов и колледжей, преподаватели дошкольных заведений, которые откажутся от укола, будут отстранены от исполнения обязанностей без оплаты до момента получения прививки.

Кроме того, платить штраф в размере от 10 до 50 тысяч евро придется владельцам или руководителям медицинских учреждений и пансионатов, которые будут предоставлять рабочие места людям, которые не привиты против COVID-19. Этот штраф будет увеличиваться от 20 до 200 тысяч евро за каждое повторное правонарушение.



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