Twitter разрешит пользователям отписываться от читателей

Twitter тестирует функцию, которая позволит удалять пользователей из списка читателей. Об этом компания сообщает в официальном аккаунте сети.

Возможность отписать других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.

Twitter не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, но при желании они смогут подписаться снова.

Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к «мягкой блокировке»: если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей.