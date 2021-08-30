Террористы "ИГ-Хорасан" взяли ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула

Отделение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, называющее себя "ИГ-Хорасан", взяло на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула.

Боевики выпустили по аэропорту шесть ракет, говорится в заявлении ИГ, опубликованном в Telegram в понедельник, 30 августа. Исламисты также заявили, что у них есть данные о пострадавших в результате атаки, передает DW.

Утром того же дня СМИ сообщили о ракетном обстреле кабульского аэропорта. По данным Reuters, не менее пяти ракет были выпущены в сторону аэропорта, несколько из них были перехвачены системами ПВО США. Между тем телеканал Al Jazeera, сославшись на источник в исламистском движении "Талибан", указал, что одна из ракет попала на территорию аэропорта. По его данным, обстрел был совершен с севера Афганистана. Данных о возможных жертвах или разрушениях пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден проинформирован о ракетной атаке в районе кабульского аэропорта. В свою очередь глава государства подтвердил задачу сделать все необходимое для защиты сил США в Афганистане.

Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация афганцев и иностранных граждан после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" были совершены два теракта. В результате погибли 13 военнослужащих США и десятки мирных жителей. Точных данных о погибших среди афганцев нет, СМИ сообщают об около 200 жертв.

Ответственность за двойной теракт взяло на себя "ИГ-Хорасан". 29 августа беспилотник ВС США нанес удар по автомобилю в районе кабульского аэропорта, в котором, предположительно, находился смертник и большое количество взрывчатки.

После взятия почти всех провинций Афганистана боевики Талибана" 15 августа вошли в Кабул, тем самым вновь захватив власть в стране спустя почти 20 лет после прихода западных войск. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями. После терактов в Кабуле большинство стран завершили эвакуацию. В настоящее время полеты из афганской столицы осуществляют США.