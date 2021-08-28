Бывший вице-канцлер Австрии приговорен к условному сроку за коррупцию

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе признан виновным в коррупции и приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно, сообщила судья в Вене Клаудиа Моравец-Лоидолт в пятницу, 27 августа.

По ее словам, бывший глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) виновен в том, что принял от частной клиники Währing партийное пожертвование, за что предоставил ей льготы, передает DW.

Проходящий по тому же делу владелец клиники, специализирующейся на косметической хирургии, Вальтер Грубмюллер приговорен за дачу взятки к 12 месяцам лишения свободы условно. По заключению суда, "хронология событий" не оставляет никаких сомнений в наличии признаков коррупции. Невозможно поверить, чтобы политик не знал о предоставленном его партии пожертвовании, подчеркнула судья.

Штрахе настаивал на своей полной невиновности. Его защитник, как и адвокат Грубмюлера, ходатайствовали об оправдании подсудимых.

Дело в отношении Штрахе связано с резонансным скандалом "Ибица-гейт", который разразился в мае 2019 года и вызвал в Австрии мощный политический резонанс. Достоянием гласности стала видеозапись, сделанная скрытой камерой на вилле на испанском острове Ибица. На ней заснято, как Штрахе в преддверии парламентских выборов в Австрии в 2017 году обещает предполагаемой "племяннице российского олигарха" госконтракты в обмен на поддержку его предвыборной кампании.

В рамках расследования полиция конфисковала мобильный телефон Штрахе. Изучение сохраненных на телефоне СМС-сообщений позволило выдвинуть против бывшего главы АПС и другие обвинения, в том числе в получении партийного пожертвования в обмен на льготы.