Китай поставил за рубеж более 800 млн доз вакцин от коронавируса

Китай поставил за рубеж свыше 800 млн доз вакцин от ковида, сообщил в пятницу замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

«На сегодняшний день более чем 100 странам, преимущественно развивающимся странам, было предоставлено порядка 800 млн доз вакцин», - приводит его слова Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

5 августа председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в течение 2021 года предоставит странам мира в общей сложности 2 млрд доз вакцин от коронавируса. Он также отметил, что КНР выделит глобальному проекту Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX ("Ковакс") 100 млн долларов для оказания помощи по вакцинам развивающимся странам.