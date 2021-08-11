Британский ученый назвал невозможным коллективный иммунитет от коронавируса

Штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения.

Такое заявление сделал во вторник, 10 августа, в Лондоне директор группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард британской парламентской группе по коронавирусу.

"Проблема состоит в том, что этот вирус - не вирус корь. Если привить от кори 95 процентов населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился", - сказал ученый, передает DW.

Как указал Поллард, люди, которые не вакцинировались, рано или поздно встретят вирус, средства для полной остановки его передачи не существует. В то же время он отметил, что причин для паники в настоящий момент нет, поскольку существующие вакцины хотя и не спасают от заражения, являются весьма эффективными в вопросе от тяжелого течения COVID-19.

Даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунная система человека, вероятно, будет помнить о прививке в течение десятилетий и обеспечит определенную степень защиты при встрече с вирусом, подчеркнул Эндрю Поллард.

Недавнее исследование Имперского колледжа Лондона предполагает: полностью вакцинированным людям в возрасте 18 – 64 лет на 49 процентов меньше, чем невакцинированным, грозит опасность заражения коронавирусом .