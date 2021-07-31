США ввели новые санкции против руководства полиции Кубы

В связи с подавлением антиправительственных протестов на Кубе Вашингтон ввел новые санкции против представителей кубинских властей.

В пятницу, 30 июля, администрация США внесла в санкционный список главу кубинской полиции Оскара Кальехаса Валькарсе и его заместителя Эдди Сьерру Ариаса. Президент Джо Байден пригрозил новыми штрафными мерами, "если на Кубе не произойдет радикальных изменений".

"Принятые сегодня меры направлены на привлечение к ответственности лиц, виновных в подавлении требований кубинского народа о свободе и правах человека", - заявила глава Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США Андреа Гаки, ответственная за санкции.

По ее словам, Минфин будет продолжать вводить целевые санкции против тех, "кто поддерживает грубые нарушения прав человека кубинским режимом", передает DW.

Вашингтон обвиняет руководителей кубинской полиции в серьезных нарушениях прав человека в связи с тем, что две недели назад власти карибского государства жестоко расправились с демонстрантами. Во время акций протеста на окраине Гаваны погиб 36-летний мужчина, по подсчетам активистов, тысячи человек были задержаны.

22 июля Вашингтон уже ввел санкции против высокопоставленных правительственных чиновников, государственных организаций и компаний. Глава Белого дома Джо Байден в тот же день заявил, что это "только начало".

11 и 12 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, протестуя против экономических проблем и отсутствия свобод. Одной из причин протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Экономические трудности Кубы связаны как с санкциями США против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму - одной из главных статей дохода экономики страны. Власти Кубы обвиняют Соединенные Штаты в попытке спровоцировать волнения.