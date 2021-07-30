Последнее обновление: 30.07.2021 09:11

Наличие теста на коронавирус станет обязательным для въезда в Германию

Сдача теста на коронавирус при въезде в Германию с 1 августа станет обязательной для большинства путешественников.

Эту информацию вечером в четверг, 29 июля, подтвердил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD, передает DW.

Ранее о соответствующем решении правительства Германии сообщило издание Bild, указав, что освобождаться от прохождения теста будут лишь дети в возрасте до 12 лет, путешественники, следующие через территорию ФРГ транзитом или регулярно пересекающие границу по работе, а также обладатели сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании COVID-19. В то же время прибывающим из регионов распространения мутаций коронавируса нужно будет предъявлять негативный тест даже при наличии сертификата о прививке.

Ожидается, что наличие соответствующих документов полиция будет выборочно контролировать на границе.

Обязанность предъявлять негативный тест на коронавирус при въезде в Германию уже действует для авиапассажиров. Теперь она распространится и на тех, кто прибывает в страну на автомобиле, а также морским или железнодорожным путем.



blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование