Наличие теста на коронавирус станет обязательным для въезда в Германию

Сдача теста на коронавирус при въезде в Германию с 1 августа станет обязательной для большинства путешественников.

Эту информацию вечером в четверг, 29 июля, подтвердил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD, передает DW.

Ранее о соответствующем решении правительства Германии сообщило издание Bild, указав, что освобождаться от прохождения теста будут лишь дети в возрасте до 12 лет, путешественники, следующие через территорию ФРГ транзитом или регулярно пересекающие границу по работе, а также обладатели сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании COVID-19. В то же время прибывающим из регионов распространения мутаций коронавируса нужно будет предъявлять негативный тест даже при наличии сертификата о прививке.

Ожидается, что наличие соответствующих документов полиция будет выборочно контролировать на границе.

Обязанность предъявлять негативный тест на коронавирус при въезде в Германию уже действует для авиапассажиров. Теперь она распространится и на тех, кто прибывает в страну на автомобиле, а также морским или железнодорожным путем.