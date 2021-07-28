Евросоюз приостанавливает два судебных Brexit-иска против Британии

Европейская комиссия заявила, что приостановит два отдельных иска против Великобритании, поскольку она хочет «продолжения конструктивной дискуссии» с Лондоном относительно торговых договоренностей в Северной Ирландии.

Официальный Брюссель начал двусторонние судебные процессы против Лондона в марте после того, как британское правительство в одностороннем порядке отложило введение проверок после Brexit для определенных товаров, ввозимых в Северную Ирландию из Великобритании, сообщает портал Politico.

Этот спор касается протокола о Северной Ирландии, что является частью соглашения о Brexit, заключенного двумя сторонами в 2019 году.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на прошлой неделе, что протокол является «неустойчивым», и призвал к его пересмотру. Однако это обращение председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно отклонила.

Однако, несмотря на то, что протокол не подлежит пересмотру, представитель Комиссии заявил в среду, что Брюссель остается открытым и «рассмотрит любые предложения, уважающие принципы протокола».

Учитывая это, ЕС согласится с просьбой Британии о «приостановлении» судебных исков против Лондона.

«Очень важно, чтобы мы продолжили конструктивные обсуждения в предстоящие недели. Что касается запроса о приостановлении производства, Комиссия внимательно рассмотрит новые предложения, внесенные Британией, в соответствии с необходимыми процедурными консультациями как внутри страны, так и с Европейским парламентом», - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.