Мадуро в августе начнет диалог с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен в следующем месяце начать диалог с политической оппозицией страны в Мексике при содействии Норвегии в надежде, что США поддержат этот процесс.

Как сообщает Reuters, в мае оппозиция Венесуэлы изменила стратегию и маякнула, что готова вернуться к переговорам по разрешению политического кризиса в стране.

В июне высокопоставленные дипломаты в Вашингтоне, Брюсселе и Оттаве заявили, что они будут готовы пересмотреть свои санкции в отношении правительства Мадуро, если диалог с оппозицией приведет к значительному прогрессу на пути к свободным и справедливым выборам.

«Я могу сказать вам, что мы готовы поехать в Мексику», - сказал Мадуро в интервью государственной телекомпании Telesur поздно вечером в субботу. «Мы начали обсуждение сложной, трудной повестки дня».

Оппозиция Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо обвинила Мадуро в том, что он использовал предыдущие раунды, чтобы выиграть время перед лицом дипломатического и санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и других. Вашингтон и ряд других западных демократий признают Гуайдо полноправным лидером страны.

Оппозиционные группы заявили, что готовы вести переговоры об условиях президентских и парламентских выборов с правительством Мадуро. Мадуро, в свою очередь, заявил, что хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на снятии санкций США в отношении финансового и нефтяного секторов.

Он добавил, что переговоры будут включать «всю оппозицию», имея в виду оппозиционных политиков, которые нарушили призыв Гуайдо бойкотировать парламентские выборы 2020 года, на которых легко победила правящая Объединенная социалистическая партия Венесуэлы Мадуро.