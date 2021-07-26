Парламент Франции принял закон об ужесточении мер борьбы с пандемией

Национальное собрание - нижняя палата парламента Франции - поддержала предложенный правительством законопроект, который предусматривает ужесточение мер по борьбе с пандемией.

За текст документа вечером в воскресенье, 25 июля, проголосовали 156 депутатов, против - 60, еще 14 воздержались.

Таким образом французский законодательный орган дал зеленый свет обязательной вакцинации медработников и расширил действие так называемых "санитарных пропусков". Эта мера подразумевает, что посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Изменения одобрены - несмотря на то, что в выходные сотни тысяч людей по всей Франции выступали против ужесточения ограничений.

Окончательный вариант закона обсуждался в течение нескольких дней. После ряда поправок к первоначальному законопроекту члены Национального собрания и Сената по итогам четырехчасового заседания 25 июля согласовали компромиссный текст.

Он предусматривает обязательную вакцинацию от коронавируса для медработников, других сотрудников сферы здравоохранения, спасательных служб, а также пожарных. Однако, в отличие от озвученных ранее предложений правительства, отказникам от прививки среди этих категорий лиц грозит не увольнение, а только приостановка выплаты заработной платы.

С августа для посещения ресторанов и посадки на поезда дальнего следования потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. В кинотеатрах, театрах и музеях Франции сходные правила вступили в силу 21 июля: вход разрешается лишь привитым, переболевшим COVID-19 либо предъявившим негативный тест. От непременного тестирования освобождены несовершеннолетние. Наличие "санитарных пропусков", однако, не является необходимым для посещения уличных секций ресторанов.

В субботу, 24 июля, более 160 тыс. вышли на улицы во Франции с протестами против ужесточения ограничений. В Париже демонстранты призывали к отставке президента Эмманюэля Макрона, которого митингующие, в частности, называли "тираном".

Между тем, как свидетельствовали результаты опроса социологического института Elabe ("Элабе") от 13 июля, 76 процентов респондентов высказывались за обязательную вакцинацию медицинских работников. Большинство из принявших участие в исследовании одобрили и расширение действия "санитарных пропусков". Население Франции превышает 67 млн.