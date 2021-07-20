В мире число заражений коронавирусом превысило 191,72 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 191725149 (+494477 за сутки) по данным Worldometer на 7:31 20 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4112929 (+7082) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 13032200 (+90558) человек, из них 81121 (+552) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 174580020 (+396837) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35018600 (+24266) случаями заражения, Индия – 31173019 (+29424), Бразилия – 19391845 (+15271), Россия – 5982766 (+24633) и Франция – 5871881 (+4151). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 39950, Индонезия – 34257, Индия – 29424, Иран – 25441, Россия – 24633. Беларусь (658) – на 66 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 624983, Бразилия – 542877, Индия – 414513, Мексика – 236331 и Перу – 195243. Беларусь – на 80 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1338, Россия – 719, Бразилия – 615, Колумбия – 446, Аргентина – 406. Беларусь – на 56 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 435020 случаев заражения коронавирусом и 3334 смерти.