Штамм Delta обнаружили уже в 111 странах - ВОЗ

Штамм COVID-19 B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как "Дельта", зафиксирован минимум в 111 странах и территориях. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит так: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как "Альфа", зафиксировали в 178 странах и территориях; вариант "Бета" (B.1.351) из Южной Африки - в 123 странах и территориях; вариант "Гамма" (P.1) из Бразилии - в 75.

Организация сообщает, что за последнюю неделю (5-11 июля) наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей, составив 2 996 465. Во всем мире заболеваемость COVID-19 росла, в среднем ежедневно сообщалось о более 400 тыс. случаев по сравнению с 370 тыс. за предыдущую неделю. Количество смертей увеличилось на 3% и составило 55 830.

На этой неделе все регионы, за исключением Северной и Южной Америки, зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Регион Восточного Средиземноморья зафиксировал наибольший рост заболеваемости (25%), за ним следует Европейский регион с увеличением на 20% по сравнению с предыдущей неделей.

Африканский регион имел наименьший процент прироста заболеваемости с увеличением на 5%. Однако в регионе зафиксировано 50%-ное увеличение количества смертей по сравнению с предыдущей неделей.

Регион Юго-Восточной Азии также зафиксировал значительное увеличение количества смертей, сообщая об увеличении на 26% по сравнению с предыдущей неделей. Регион Северной и Южной Америки сообщил о снижении заболеваемости на 3% и уменьшении количества смертей на 11%.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Бразилии (333 030, уменьшение на 9% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (291 789, уменьшение на 7%), Индонезии (243 119, увеличение на 44%), Великобритании (210 277, увеличение на 30%), Колумбии (174 320, уменьшение на 15%).