Последнее обновление: 14.07.2021 11:36

Десятки человек погибли в ходе беспорядков в ЮАР

В ходе массовых беспорядков в Южно-Африканской Республике погибли по меньшей мере 72 человека.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные армейского спецподразделения ЮАР NatJoints.

Ранее власти страны сообщали о 45 погибших. Число задержанных превысило показатель в 1200 человек, а нанесенный ущерб оценивается в миллиард южноафриканских рандов (около 60 млн евро).

Грабежи и мародерство продолжаются несмотря на привлечение армии ЮАР к патрулированию регионов, где вспыхнули беспорядки: провинции Гаутенг, к которой, в частности, относятся столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург, а также провинции Квазулу-Наталь на востоке страны, передает DW.

Причиной беспорядков стала отправка в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. В конце июня его приговорили к 15 месяцам лишения свободы за многократные отказы явиться на допрос в Антикоррупционную комиссию, расследовавшую предполагаемые нарушения, совершенные им в период правления с 2009 по 2018 год.

Многие южноафриканцы приветствовали такое решение суда, сочтя его доказательством верховенства закона в стране, однако сторонники Зумы вышли на улицы с протестами. Во многих местах акции переросли в погромы. В частности, были подожжены общественные здания и разграблены частные дома в Квазулу-Натале, родной провинции Зумы. Президент Сирил Рамапоса 11 июля призвал сограждан "протестовать мирно".



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