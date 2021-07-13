Франция оштрафовала Google на 500 млн евро в споре об авторском праве

Французский антимонопольный орган во вторник наложил на Google Alphabet штраф в размере 500 млн евро за невыполнение в полном объеме временных распоряжений в споре с издателями новостей.

Американский технический гигант должен в течение ближайших двух месяцев представить предложения о том, как он может компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей.

Если этого не сделать, ему будут угрожать дополнительные штрафы до 900тыс. евро в день.

Издатели новостей APIG, SEPM и AFP обвиняют технического гиганта в том, что он не начал с ними переговоров, чтобы найти общий язык по вознаграждению за содержание новостей в сети, согласно недавней директивы ЕС.

Дело само по себе было сосредоточено на том, не нарушила ли Google временные распоряжения, выданные антимонопольным органом, который требовал проведения таких переговоров в течение трех месяцев с любыми издателями новостей, которые просят о них.