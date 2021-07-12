В мире число заражений коронавирусом превысило 187,64 млн

исло подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 187647215 (+367877 за сутки) по данным Worldometer на 8:29 12 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4049338 (+6318) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11993937 (+11982) человек, из них 78394 (+12) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 171603940 (+349577) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34732753 (+6642) случаями заражения, Индия – 30873907 (+37676), Бразилия – 19089940 (+20937), Франция – 5812639 (+4256) и Россия – 5783333 (+25033). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 37676, Индонезия – 36197, Великобритания – 31772, Россия – 25033, Бразилия – 20937. Беларусь (1020) – на 47 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 622845, Бразилия – 533546, Индия – 408792, Мексика – 234907 и Перу – 194387. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1007, Россия – 749, Индия – 720, Бразилия – 597, Колумбия – 528. Беларусь – на 49 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 427906 случаев заражения коронавирусом и 3257 смертей.