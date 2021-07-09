Microsoft выплатит сотрудникам бонус в $1500 за работу во время пандемии

Американская компания Microsoft выплатит своим сотрудникам бонус в 1500 долларов США в благодарность за труд во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Verge.

По словам руководителя HR-департамента компании Катлин Хоган, бонус получают сотрудники, работающие как на территории США, так и за рубежом.

Выплату в 1500 долларов США получают те, кто начал работать в компании до 31 марта 2021 года на должностях ниже вице-президентов Microsoft.

Сейчас всего в компании трудоустроены 175 508 сотрудников во всем мире.

В целом Microsoft потратит на выплату бонусов около 200 миллионов долларов, что равно ее доходам менее чем за двое суток.

Отмечается, что ранее о выплате похожего бонуса заявили компания Facebook (по 1 000 долларов) и Amazon (по 300 долларов).

В июне рыночная стоимость компании Microsoft впервые достигла $2 трлн.