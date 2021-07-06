Организаторы F1 отменили гран-при Австралии из-за коронавируса

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Formula 1 в Австралии в сезоне 2021 года отменен из-за пандемии коронавируса.

Организаторы этапа столкнулись с проблемами из-за требования правительства Австралии о 14-дневном обязательном карантине для граждан, прибывающих в страну. Также будет отменен австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

“К сожалению, мы не будем проводить гонку в Австралии в этом сезоне. Но мы уверены, что сможем провести 23 гонки в 2021 году, и у нас есть несколько вариантов, чтобы заменить место, оставшееся вакантным после отмены Гран-при Австралии. Мы проработаем детали этих вариантов в ближайшие недели и предоставим дополнительную информацию, как только эти обсуждения будут завершены”, - , — заявил президент и исполнительный директор F1 Стефано Доменикали.

Гран-при Австралии в этом сезоне должен был пройти с 19 по 21 ноября. Десятый этап состоится в Великобритании с 16 по 18 июля.