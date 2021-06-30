Zoom покупает стартап, разрабатывающий машинный перевод в реальном времени

Американская коммуникационно-технологическая компания Zoom Video Communications подписала заключительное соглашение о покупке Karlsruhe Information Technology Solutions - Kites GmbH («Kites») - стартапа, занимающегося разработкой машинного перевода в реальном времени. Об этом говорится в заявлении компании.

Условия сделки не разглашаются.

"Мы постоянно ищем новые способы сделать счастливыми наших пользователей и повысить продуктивность встреч, а решения в области машинного перевода будут играть ключевую роль в совершенствовании нашей платформы для клиентов Zoom по всему миру", - сказал президент по продуктам и инженерным разработкам Zoom Велчами Санкарлингам.

Компания Kites была основана в 2015 году преподавателями Технологического университета Карлсруэ Алексом Вайбелем и Себастьяном Штюкером. В ней работают 12 ученых-исследователей.

Kites разработала платформу для перевода, которую используют в академических кругах и правительстве.

Zoom Video Communications - американская коммуникационно-технологическая компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния), основанная в 2001 году. Она предоставляет услуги удаленной конференцсвязи с использованием облачных исчислений. Zoom предлагает коммуникационное программное обеспечение, которое включает видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу.

В начале апреля 2020 года количество ежедневных пользователей Zoom выросла до 200 млн человек - по сравнению с 10 млн в декабре 2019 года. Это связано с введением карантинных мер во многих странах из-за пандемии COVID-19.