Последнее обновление: 24.06.2021 13:25

Украина при поддержке США строит на Азовском море военную базу

Украина при поддержке США строит в Бердянске Запорожской области военную базу по стандартам НАТО для морской охраны Государственной пограничной службы страны. Об этом сообщает украинское пограничное ведомство.

Согласно информации, в Бердянске сооружается военный городок для дивизиона катеров и отдела специальных действий морской охраны.

Практическая реализация всего проекта предусматривает строительство и обустройство по стандартам НАТО в Бердянске и в Мариуполе мест расположения и несения службы подразделений морской охраны и активизации модернизации системы поддержки морской охраны», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что строительство проходит в рамках реализации международного проекта развития потенциала морской пограничной безопасности под эгидой Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) и Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения. Для ознакомления с ходом строительства военного городка для морской охраны в пятницу базу в Бердянске посетит временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах расширения военного сотрудничества с Великобританией, Турцией и США, а также о том, что Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

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