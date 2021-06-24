Последнее обновление: 24.06.2021 13:25

В Лондоне впервые на маршрут запускают двухэтажные водородные автобусы

Первый в Англии парк двухэтажных автобусов с водородным двигателем будет представлен в Лондоне.

Двадцать автобусов, чьи выхлопные газы не загрязняют окружающую среду, будут обслуживать маршрут номер 7 между районом Ист-Эктон и Оксфордской площадью, сообщает BBC.

Управляющая компания транспортом Лондона уже имеет в своем парке более 500 электробусов. К 2030 году компания стремится достичь нулевых выбросов.

Новые автобусы можно заряжать один раз в день в течение пяти минут, и их единственным прямым побочным продуктом является вода.

"Мы достигли реального прогресса в Лондоне, чтобы очистить наш воздух, но нам еще нужно пройти долгий путь, поскольку загрязнение воздуха в нашем городе все еще приводит к тысячам преждевременных смертей ежегодно", - прокомментировал мэр Лондона Садик Хан.

"Наши инвестиции в эти водородные автобусы не только помогают нам очистить воздух в Лондоне, но и поддерживают рабочие места и местную экономику по всей Великобритании", - добавил он.

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