Последнее обновление: 22.06.2021 10:36

Кубинские банки полностью отказались от наличного американского доллара

Все банки на Кубе прекратили принимать от клиентов наличный американский доллар из-за введенных санкций США. Об этом со ссылкой на заявление Нацбанка Кубы пишет Синьхуа.

Согласно информации, кубинские банки были вынуждены пойти на этот шаг из-за того, что США их еще год назад лишили права класть наличные доллары на счета в международных финансовых учреждениях.

В то же время в Нацбанке отметили, что этот шаг никоим образом не влияет на наличный и безналичный оборот в стране других свободно конвертируемых валют.

"То, как долго будет действовать запрет, зависит от того, сколько времени будут действовать санкции, которые препятствуют нормальному функционированию экспортных транзакций в долларах США", - говорится в сообщении.

Американское торговое эмбарго против Кубы действует с 1962 года, но было усилено администрацией Трампа, которая ввела более 240 дополнительных санкций и ограничений.



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