Последнее обновление: 09.06.2021 15:08

Израиль нанес ракетные удары по целям в Сирии

Авиация Израиля в ночь на среду, 9 августа, нанесла ракетные удары по целям в Сирии, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Бомбардировке подверглись объекты в центральной и в южной частях страны, масштабы причиненного ущерба не уточняются. В свою очередь агентство AFP сообщило, что в результате ударов погибли восемь "сирийских боевиков".

Израиль никак не прокомментировал случившееся. Израильская армия принципиально не комментирует подобные сообщения, передает DW.

ВВС Израиля часто обстреливает территорию Сирии. Удары наносятся в основном по объектам проиранских вооруженных формирований. Израиль стремится ограничить влияние Ирана в Сирии, который имеет союзнические отношения с Дамаском. Тегеран считает Израиль заклятым врагом.

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