В Бразилии прошли массовые протесты против политики Болсонару

В субботу, 29 мая, по всей Бразилии прошли демонстрации против правительства главы государства Жаира Болсонару и его политики по борьбе с коронавирусом.

Протесты прошли во всех 26 штатах и в федеральном округе. Как пишет The Guardian, их провели как минимум в 200 городах и поселках, это стало крупнейшей с начала распространения коронавирусной инфекции антиправительственной акцией, передает РБК.

Митингующие призывали к закупке вакцин против коронавируса, к оказанию экстренной помощи населению, к возвращению программы социальной поддержки в период пандемии, к соблюдению прав граждан на образование и здравоохранение. Некоторые из демонстрантов несли плакаты, призывающие к импичменту Болсонару.

Как отмечает Reuters, акции прошли мирно в большинстве городов, за исключением Ресифи на северо-востоке страны — там полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Популярность Болсонару резко упала в связи с недовольством тем, как президент справляется с вызванным коронавирусом кризисом. Опрос исследовательской компании PoderData, представленный 27 мая, показал, что за его импичмент выступают 57% бразильцев. Это на 11 процентных пунктов больше, чем три месяца назад.

На начальных этапах распространения пандемии Болсонару отрицал опасность коронавируса, называя ее преувеличенной. «Я выжил после атаки на меня с ножом, и какая-то там простуда меня не возьмет», — говорил он. Долгое время он отказывался вводить в стране ограничения в связи с эпидемией, в частности, выступал против введения социальной дистанции и закрытия магазинов. Несмотря на эпидемию, он продолжал участвовать во встречах со своими сторонниками. На этих мероприятиях он часто появлялся без маски. Президент также утверждал, что решение уйти на самоизоляцию принимают только слабые люди.

В июле прошлого года политик заразился коронавирусом. У него была высокая температура и слабость. По данным врачей, его легкие не были поражены.

В апреле бразильский сенат начал расследование действий президента в связи с пандемией. Как сообщил сенатор Родриго Пачеко, его проведут одновременно с проверкой того, как между штатами были распределены средства из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом.