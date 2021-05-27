Глава МИД Германии пригрозил Лукашенко "большой и длинной спиралью санкций"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас направил Минску предупреждения накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне. Об этом пишет издание Spiegel Online.
После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Европейский Союз планирует ввести дальнейшие санкции против Беларуси.
По словам Хайко Мааса, Лукашенко придется быть готовым к жестким мерам, сообщает "Европейская правда".
"Если Лукашенко сейчас не отступит, следует исходить из того, что это станет лишь началом большой и длительной спирали санкций", - сказал Маас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне.
Поведение Лукашенко "настолько неприемлемо", что ЕС не удовлетворится незначительными санкциями, сказал Маас.
"Мы хотим наложить санкции на структуру экономики и платежные операции в Беларуси, так чтобы это имело влияние", - заявил глава МИД Германии.
Министры иностранных дел стран Европейского Союза в четверг обсуждают введение секторальных и экономических санкций против Беларуси после принудительной посадки самолета в Минске и ареста двух человек.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в июне.