В Бразилии выявлен новый штамм коронавируса

В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса, его происхождение пока неясно, сообщает G1 со ссылкой на ученого из Государственного университета Сан-Паулу в Ботукату, вице-президента бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу.

Новая разновидность инфекции была выявлена впервые в образце из города Итирапина в штате Сан-Паулу, он распространился также в городе Порту-Феррейра, пишет РБК.

Является ли новый штамм более заразным и более опасным, чем «обычный» вирус, пока сложно понять, отмечает G1.

Новый вариант коронавируса обозначили P.4. Он родственен штамму P.1, обнаруженному в городе Манаус. Последний, как и P.2, распространившийся в Рио-де-Жанейро, происходит от бразильского штамма B.1.1.28.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что амазонский штамм коронавируса COVID-19 (P.1) способен одолеть выработанный у переболевших коронавирусом иммунитет. Результаты исследования показали, что этот вариант коронавируса в 1,4–2,2 раза заразнее других, после его появления вероятность смерти повысилась на 10–80%.

Бразильский штамм коронавируса был обнаружен в декабре. После этого ряд стран, в том числе Италия и Франция, приостановили полеты в Бразилию.