В ЕС достигли договоренности по сертификату вакцинации

Европарламент (ЕП) и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о введении сертификата вакцинации для жителей Евросоюза.

Об этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил в Twitter.

«Достигнута договоренность по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате COVID. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС», — написал Рейндерс.

В сообщении Европарламента говорится, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам. Окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам для ЕС запланировано на пленарной сессии Европарламента 7–10 июня в Брюсселе, передает РБК.

«Сертификат будет доступен в цифровом или бумажном формате. Он будет свидетельствовать о том, что человек был вакцинирован от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции. На практике это будут три разных сертификата», — говорится в сообщении.

Как отметили в ЕП, регламент ЕС о цифровых сертификатах COVID-19 должен действовать в течение 12 месяцев. Сертификат не будет предварительным условием для реализации права на свободное передвижение и считаться проездным документом, уточнили в Европарламенте.

Кроме того, в ЕП подчеркнули, что страны Европейского союза будут самостоятельно принимать решения о признании или непризнании сертификатов, выданных в других государствах ЕС, с неавторизованными европейским лекарственным регулятором вакцинами (Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило применение вакцин от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson).

Как заявил переговорщик со стороны ЕП по коронавирусному сертификату, глава комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопез Агиляр, в Европарламенте рассчитывают на то, что сертификат вступит в силу на территории Евросоюза с 1 июля.

Еврокомиссия представила проект сертификата о вакцинации 17 марта. Было заявлено, что он будет включать не только пункт о прохождении процедуры вакцинации, но и информацию о перенесенном заболевании и отрицательном тесте на коронавирус. Власти Евросоюза говорили, что документ будет выдаваться в цифровом и/или бумажном формате и содержать QR-код. Информация в сертификате будет представлена на языке страны выдачи и на английском, он будет действовать во всех странах — членах ЕС. Получение сертификата будет бесплатным.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в конце марта заявлял, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня. «Он будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать», — говорил он. Бретон тогда уточнил, что в сертификате, кроме прочего, будут указаны имя владельца, дата рождения и номер паспорта.