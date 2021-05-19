Последнее обновление: 19.05.2021 17:53

ЕС откроет границы для вакцинированных путешественников из третьих стран

Послы стран Европейского Союза приняли решение разрешить въезд гражданам третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом объявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами", - сказал он.

Совет также расширит список третьих стран с хорошей эпидемической ситуацией, который будет основан на новых условиях, согласованных в среду.

"Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановления, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано", - добавил представитель Еврокомиссии.

Новые рекомендации теперь должны быть формально утверждены Советом ЕС.

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