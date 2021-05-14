Последнее обновление: 14.05.2021 12:25

Чехия передумала и будет признавать сертификаты вакцинации соседних стран

Чехия начнет признавать сертификаты о вакцинации из Венгрии, Германии и Польши, не дожидаясь введения общеевропейского документа. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер.

"Начиная с субботы, 15 мая, можно будет использовать взаимно признанные сертификаты о вакцинации с Польшей, Венгрией и Германией", - сказал он.

По его словам, сотрудничество будет основываться на дипломатических нотах, подготовленных Министерством иностранных дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Словакия еще не присоединилась, но будет", - добавил он.

Таким образом, Аренбергер ослабит защитную меру министерства, которую он подписал 3 мая. Новое решение отменяет обязательство предоставлять отрицательный результат теста для вакцинированных людей, которые едут в Чехию из стран со средним и высоким риском.

При этом он изменил первоначальную позицию министерства, которая предусматривала признание только с момента создания общеевропейского Сovid-паспорта, введение которого намечено на июнь.



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