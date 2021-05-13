Последнее обновление: 13.05.2021 17:54

Нефть продолжает дешеветь после возобновления работы трубопровода Colonial в США

Нефтяные цены увеличили потери в ходе торгов в четверг на фоне возобновления работы трубопровода Colonial в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 составляла $67,83 за баррель, что на $1,49 (2,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла $64,60 за баррель, что на $1,48 (2,24%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Ранее оба контракта теряли в цене более 2,5%.

Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с марта, по данным Dow Jones Market Data.

Крупнейший трубопровод в США возвращается к работе после кибератаки, которая привела к приостановке его эксплуатации на пять дней, отмечает Bloomberg. Оператор трубопровода Colonial Pipeline Co. возобновил поставки в среду.

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